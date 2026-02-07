高虹安何時恢復民眾黨籍 柯文哲回應了

▲民眾黨創黨主席柯文哲回到家鄉新竹出席選戰實務培訓營。（圖／民眾黨提供）

[NOWnews今日新聞] 新竹市長高虹安因立委任內涉嫌詐領助理費遭起訴，高虹安在2024年7月26日，一審認定貪污罪成立後宣布退出民眾黨。去年7月高虹安挺過大罷免、去年12月高虹安涉詐助理費案二審改判無罪。2026九合一選舉藍白在新竹市合作共推高虹安參選，民眾黨前主席柯文哲今（7）日被問到高虹安何時能恢復黨籍，柯文哲表示，恢復黨籍並非現階段最重要的事。

民眾黨青年部、國家治理學院及新竹黨部共同舉辦「2026該你上場：選戰實務培訓營」街頭宣講。柯文哲受訪表示，他現在是國家治理學院的院長，跟青年部是聯合作業，國家治理學院以青年陪訓為主，這是第一場示範，成功後會到全台各地為候選人召募志工。

針對高虹安目前為無黨籍，未來是否會溝通黨籍問題、是否回歸民眾黨？柯文哲說，他已經跟高虹安講過，因為對方隔了1年半才回任（復職），現階段最重要的是先回歸市政，等市政運作都穩定後，再處理政治層面的議題。

柯文哲強調，恢復黨籍並非高虹安現階段最重要的事，應該讓市政先回到軌道運作，其他問題之後再說。

▲民眾黨創黨主席柯文哲、新竹市長高虹安、副市長邱臣遠出席新竹選戰實務培訓營。（圖／民眾黨提供）

