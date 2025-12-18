高虹安停職逾年復職 談逆境最暖支持感謝市民相挺

新竹市長高虹安今（18）日正式復職，結束長達一年多的停職期。她在市府前發表談話，感謝12萬多票支持她留任的市民，強調逆境中的溫暖比順風時的掌聲更刻骨銘心。

新竹市長高虹安復職。（圖／中天新聞）

高虹安表示，這一年多對忙碌的人來說一眨眼就過，但對她而言「好像過了一個世代」。她形容自己的人生被迫按下暫停鍵，經歷風風雨雨後，如今比任何時刻都更理解責任的重要性，心情激動卻也格外沉穩。

談及這段期間收到的支持，高虹安數度哽咽。她說，記得每一位在街頭喊加油的市民，也記得市場賣雞肉的阿伯對她說：「市長，你休息太久了，趕快回來工作！」這些話語成為她撐過低谷的力量。

高虹安發表復職演說。（圖／中天新聞）

高虹安強調，2022年以9萬8千多票當選，今年罷免案更以全國最高的12萬多票留任，這些支持是她「最重也最甜蜜的負擔」。她也感謝家人在她最脆弱時默默承受壓力，接住她所有不安的情緒。

最後，高虹安向在場支持者喊話：「我回來了！」她承諾將全心投入市政，與團隊並肩作戰，帶著微笑面對逆境，繼續為新竹市民的幸福努力。

