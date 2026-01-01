高虹安元旦談話宣布重磅消息 新竹市將啟動「小巨蛋」孵蛋計畫

[FTNN新聞網]記者盧逸峰／新竹報導

正式跨入2026年，新竹市政府今（1）日上午於市府前廣場舉辦元旦升旗典禮，市長高虹安致詞時更宣布，市府今年將啟動「新竹小巨蛋」孵蛋計畫，規劃打造一座結合國際賽事、大型演唱會及科技產業會展功能的多功能場館，補齊新竹市大型公共展演設施的重要拼圖，為城市發展注入嶄新動能。

高虹安致詞時更宣布，市府今年將啟動「新竹小巨蛋」孵蛋計畫。（圖／市府提供）

高虹安表示，在2026年的第一天，與市民朋友齊聚府前廣場參與升旗典禮，深刻感受到城市的團結與力量。新竹是一座年輕、充滿創新能量的科技城市，卻長期缺乏可承載大型活動的指標性場館，「新竹值得擁有一座國際級的生活地標」。未來的小巨蛋不僅是運動場館，更將結合文化、音樂、展演與科技交流功能，讓年輕人的活力有舞台揮灑，也讓城市的希望持續累積。

高虹安進一步指出，延宕25年的中油油庫市地重劃案已正式啟動，並榮獲國家建築金質獎全國首獎肯定。這塊面積約11公頃的土地，未來將轉型為結合高科技產業發展的園區，並打造全台首座星際主題公園，成為串聯產業、生活與公共空間的新世代核心，為新竹注入長遠成長動能。

高虹安重申，「新竹小巨蛋」孵蛋計畫將在審慎評估與充分溝通下推動，市府將以市民需求為核心，兼顧財務可行性與城市整體發展，讓重大公共建設成為帶動城市活力的關鍵引擎。未來市府團隊將持續用行動說話，兌現對市民的每一項承諾，攜手迎向更美好的新竹市。

高虹安強調，上任三年來秉持「務實治理、市民為本」的精神，全力推動「安居科技城」願景。在市府團隊持續努力下，競選時承諾的政見達成率已超過八成，平均每兩天就有一項公共工程開工或完工，展現新竹市高效率的執行力。



