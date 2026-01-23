高虹安公布新竹棒球場「2分半影片」 曝：包商挖掉原土用廢棄物回填



新竹棒球場近日遭曝施工畫面，更有傳聞指出施工單位過度開挖、恐導致停車場結構毀損等。對此，高虹安昨天（22日）晚上PO出2.5分鐘的影片，用照片、動畫說明工程進度，影片中也指出，原本的包商巨佳營造在施工時將球場原土挖走，更用廢棄物回填在球場下方，目前的改善工程仍持續進行。

2022年爆工程缺失 新竹棒球場至今未啟用

高虹安在2022年就任後，當時尚未啟用的新竹棒球場隨即爆出多項工程缺失，而爭議至今尚未結束，是前有網友拍下新竹棒球場施工的照片，質疑根本已經無法啟用；甚至有網友表示以目前的施工方式，恐會影響球場下方的停車場。而不少人也質疑高虹安上任即將滿4年，棒球場的進度卻一拖再拖。

廣告 廣告

高虹安PO影片 控包商挖走原土回填廢棄物

對此，高虹安昨天晚上PO出2.5分鐘的影片，以影像及動畫的方式，清楚標示出在2019年至2023年巨佳營造工程施工期間，曾在球場中的非契約範圍開挖，並挖走原本已經鋪好的原土層，後續更用廢棄土方回填。

高虹安進一步指出，畫面裡清晰可見包商用大型水泥塊、甚至是當時臨時施工平台等廢棄材料，回填在球場原土被挖走的大洞中。

改善工程仍在進行 希望清除球場埋的雜物

高虹安也說，目前新竹棒球場的改善工程持續在進行，希望透過施工改善球場結構和排水功能，並全面清除球場下埋的不符規定雜物，屆時會回填合格的土方，棄廢棄物時也都會依法處理，目標是還給新竹一座「安全、專業、值得驕傲」的棒球場。

更多上報報導

邱臣遠捲性騷女同仁疑雲 高虹安：將外聘委員成立小組調查

邱臣遠遭控性騷女員工還要求「上廁所要跟」 邱反駁：已請市府調查

柯美蘭被點名戰竹北市長 柯文哲鬆口認「有聊過」駁：她很忙啦！