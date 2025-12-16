高虹安再戰竹市長？鄭正鈐喊喜見夥伴走過風雨：期盼為市民打拚

鄭正鈐稱喜見高虹安走過風雨。資料照 李政龍攝



新竹市長高虹安涉詐助理費案今（16日）高院改依偽造文書罪，判6月得易科罰金，高虹安申請復職，也有機會爭取連任。被視為國民黨下屆新竹市長人選的國民黨立委鄭正鈐表示，很高興看到一路並肩作戰的夥伴走過風雨，期盼未來持續為新竹市民打拚。

高虹安被控立委任內詐領助理費案，台北地方法院依貪污罪判刑7年4月，台灣高等法院今天改依偽造文書罪判刑6月，得易科罰金，可上訴。台灣高檢署表示，研議提起上訴。

鄭正鈐下午在臉書發文表示，今天，高等法院二審判決出爐，撤銷一審對高虹安市長的貪污重判，明確認定不構成貪污治罪條例犯罪。他說，很高興看到一路並肩作戰的夥伴高虹安走過風雨，也期盼未來一切順利，持續為新竹努力、為市民打拚。

更多太報報導

高虹安貪污罪撤銷 代理市長邱臣遠恭喜「盼盡快復職」：已啟動交接

高虹安貪污無罪「立院幫忙」？沈伯洋喊要改寫刑法書：陳玉珍不用修法了

高虹安為何不涉貪僅「偽造文書」？ 高院關鍵理由：立院函覆屬「立委補助費」