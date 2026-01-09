高虹安再挖棒球場「驚見百公分混凝土塊」 醫酸：綠色奇蹟生意真好賺

新竹市長高虹安7日前往新竹棒球場了解改善工程進度。（新竹市政府提供／王惠慧新竹傳真）

前民進黨新竹市長林智堅任內完工的新竹市立棒球場，2022年被爆出工程缺失，市長高虹安上任後，立即調查與投入改善。高虹安7日勘查改善工程，經工程團隊開挖確認，球場回填層混雜大量營建廢棄物，嚴重違反施工規範，她稱將依法究責。對此，胸腔科醫師蘇一峰直酸，先接標案政府狂加價，狂挖土坑，「台灣的綠色奇蹟」。

斥資12億的新竹棒球場於2022年7月風光開幕，視為是林智堅的重要政績，卻在剛啟用就導致球員受傷，隨後球場被發現多處缺失暫停比賽並封館。高虹安上任後，積極投入釐清棒球場的問題並修繕，市府也自去年9月正式啟動改善工程。

高虹安7日到棒球場現場實地了解改善工程，她表示，前期工程遺留結構安全不足、土壤級配未符合規範，以及土層下回填非法營建廢棄物等問題，市府依法究責、推動改善的決心從未動搖。目前改善工程已正式動工，人員懲處名單亦已依程序持續函送中央，相關工程損失也將依法向原統包商求償，絕不輕輕放下。

新竹市政府工務處表示，市府去年4月完成球場上方超載覆土清除與外運作業時，即在原作為球員比賽使用的覆土層中，發現多處混雜磚塊、石塊等不應存在的異物，顯示球場基底土層品質早已偏離設計及使用安全要求。此次改善工程進一步針對外野區域回填級配土，以及靠近地下停車場外牆之回填區域，進行全面性開挖與篩分作業，經查驗後確認，過去回填層中混雜大量不符合規範的混凝土塊、紅磚塊、鋼筋及其他營建廢棄物，明顯與原工程契約、設計圖說及施工規範不符。

工務處說，依契約規定，回填材料應為乾淨級配土，外野區開挖卻發現大量石塊與混凝土塊。靠近地下停車場外牆區域，原拆除構造物若作為回填材料，須破碎並控制粒徑於10公分以下，實際卻發現長寬達70至100公分以上的大型混凝土與磚瓦塊直接回填，恐造成土層孔隙過大，影響受力均勻性，增加草皮沉陷、排水不良與場地耐久性不足等風險。

對於新竹棒球場被挖出廢棄物，蘇一峰9日在臉書發文直酸，「台灣的綠色奇蹟！先接標案政府狂加價，狂挖土坑，然後把建築廢棄物拿來埋，這生意真好賺！！新竹棒球場變成廢土掩埋場！鋼筋水泥塊垃圾等等廢棄物都有！棒球比賽一開打，球員就馬上受傷！不能比賽的天價棒球場，新竹的大秘寶！」

網友也紛紛在蘇一峰貼文底下留言，「明顯貪污，改朝換代後，民進黨所做的，都要追究這些人的刑責」、「監察院及竹檢？」、「按照京華城的方式處理....早就要被羈押一年再說。」

