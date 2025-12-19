高虹安出現挑戰者？前國民黨發言人何志勇宣布參選新竹市長

新竹市長高虹安恢復市長職務第二天（19日），國民黨前發言人何志勇正式宣布參選新竹市長，面對黨內提出新竹「現任優先」藍白合原則，何志勇表示將努力說服黨中央舉辦公平、公開的初選機制，希望為新竹市民爭取最大福利。

前國民黨發言人何志勇正式宣布參選新竹市長。（圖／何志勇臉書）

何志勇今天特地選在擁有123年歷史的北門鄭氏「淨業院」宣布參選，他表示此舉是為了彰顯新竹設治逾300年的底蘊，以及這座城市新舊交融的精神。他在記者會中提出交通「悅行新竹計畫」、「鄭用錫教育計畫」和「新竹超級主場計畫」三大政策主軸。

談及外界關注的「藍白合」議題，何志勇強調已聽到「現任優先」的聲音，但他認為藍白兩黨「DNA不同」，若要達成真正的政黨輪替與整合，必須建立公平合理的初選機制。他主張透過公開、公平的君子之爭，才能讓支持者心服口服，而非由內部決定。

何志勇希望黨中央可以為新竹市長舉辦初選。（圖／何志勇臉書）

何志勇強調，他尊重國民黨的初選機制，但也會努力說服黨中央接受自己的提議。他保證一切將以新竹最高利益、國民黨以及在野聯盟最高利益為出發點。

何志勇也澄清，他參選並非為了反對特定個人，而是要挑戰阻礙進步的陳舊結構與思維。他認為新竹很大，容得下各種專業的對話；新竹也很小，所有為它付出的人都會相遇，唯有建立「共創」文化，才能成就「共榮」成果。

何志勇最後以「新竹越來越勇」為號召，期盼與市民朋友一起想像未來、共同擘劃城市願景，並提出具體可行的政策解方，為這座城市創造屬於當代的新政治想像。

