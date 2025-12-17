高虹安判決掀波2／批二審法官「把自己當大法官」 吹哨者現身痛斥：司法真能被搞定？

本刊去年曾獨家還原高虹安助理費案的吹哨者背景及揭弊經過，二審出爐後，吹哨者失望向本刊痛罵法官「把自己當成大法官」，並質疑「司法是不是真的可以被搞定？」（圖為本刊繪製）

新竹市長高虹安在立委任內涉詐領助理費案，經二審宣判貪污無罪，改依偽造文書罪判刑6月，可易科罰金。當年向本刊提供高虹安助理費內帳等秘檔資料的吹哨者得知判決結果，向本刊記者痛罵二審法官「簡直是把自己當成大法官」，並質疑高院合議庭只憑一紙立法院函文的行政文書就幫貪污罪開脫，失望地問說：「司法是不是真的可以被搞定？」

本刊去（2024）年7月曾獨家還原高虹安助理費案的吹哨者背景及爆料經過，握有高虹安關鍵秘檔的吹哨者聯盟是在2022年7月成形，4人有男有女，有政治基層工作者，也有高就讀台大資工所期間的校友，還有與高一起在知名企業共事過的吹哨者B。如今高虹安涉詐領助理費案二審結果出爐，其中一名吹哨者接受本刊採訪直批，「二審法官聲請釋憲已遭憲法法庭駁回，如今法官卻把這個成無罪的理由，是把自己當成大法官嗎？令人難以理解！」 他氣憤難平地說，根據目前揭露的判決理由，法官是拿立法院的函覆當成依據，但怎能憑立法院的一紙行政回覆或行政文書就可幫七年以上的貪污罪開脫？難道未來各縣市公務員觸法，地方政府只要出一個文就可以當成無罪依據嗎？ 該吹哨者並說，如今高的行為是合法、不算貪污，那為何藍委陳玉珍要提修法？若高虹安低薪高報助理費再要求回捐變成公積金的行為不算貪污，那現任立委誰敢比照高虹安這樣做？「陳玉珍、傅崐萁你們敢比照嗎？無罪的話你們就照做啊！誰敢跟高虹安一樣？誰能回答我？黃國昌敢嗎？」 另一名人在美國的吹哨者也對二審結果「失望透頂」，並說「我乾脆留在美國好了，台灣司法沒救了！」並失望地問：「司法是不是真的可以被搞定？」 目前現職的國會助理私下也是罵聲連連，一名國民黨立委辦公室的資深助理批評，二審法官指助理費的預算編列是列在「委員問政業務」下，以此認定助理費是給立委的實質補助而讓高虹安貪污無罪，但根據預算書可知，公費助理經費是屬於「人事費」，即便是協助問政所需的補助，但人事費、業務費依法也不能混用、流用，如果性質相同，為何乾脆當初立法不直接稱為「委員補貼」或「委員津貼」，統統一包給立委就好？顯然法官是用自己的想法在審這個案子，「連預算法的規定都不顧了！」 另一名任職藍委辦公室的助理也在二審判決一出爐就對本刊記者痛罵，法官所謂助理費是給立委的實質補助，根本是「蝦認定」，「那以後大家都把助理費拿去補助別的項目就好了」，並諷刺說「之前沒像高虹安這麼做的立委都是智障」，他並無奈說，「助理平常在幫老闆修法、寫法案，還要幫別人爭取權益，結果最後連自己的權益都守護不了，笑死！我們的工作簡直就是垃圾工作！」

