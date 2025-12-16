即時中心／高睿鴻報導

新竹市長高虹安近日官司纏身，因過去擔任立委期間涉嫌詐領助理費，先前遭一審宣判違反《貪污治罪條例》、判刑7年4個月；判決出爐後，高虹安也宣布退出民眾黨、新竹市長職務亦遭停職。沒想到，今（16）天二審判決大逆轉，貪污罪撤銷、僅以《使公務人員登載不實》罪改判刑6月，得易科罰金。對此，曾披民進黨戰袍選新竹立委、現為陽明交通大學教授的林志潔開嗆，檢察官一定會上訴最高法院。

林志潔說明，高虹安先前因涉貪助理費案，遭一審重判7年4月，今日二審改裁定《使公務人員登載不實》罪，判處6月有期徒刑；針對兩審判決、適用法條、見解不一致等問題，她直言說，相信檢方一定會上訴到最高法院。因此，即使按照地方制度法，高虹安可以即刻復職新竹市長，但林志潔預言，未來她恐怕還是得頻頻跑法院，解決貪污助理費的訴訟。

快新聞／高虹安別高興太早！貪污罪撤銷復職市長 林志潔嗆：檢方一定上訴

陽明交通大學教授林志潔。（圖／民視新聞翻攝）

除此之外，林志潔亦提醒，高市長與旅美教授翁達瑞（本名陳時奮）之間，也有誣告案仍在纏訟（高虹安為被告），目前也仍在最高法院審理；因此她判斷，無論是市政處理、或未來的縣市首長大選，高虹安其實還是分身乏術。另一方面，談及明（2026）年縣市首長大選，自己被外界肯定，有望角逐新竹市長，她則回應說，相信各政黨都會推出最適任的候選人；但也同時呼籲，應考量品德操守、專業能力、以及對城市的規劃願景與熱忱。

而針對國民黨、民眾黨可能繼續在新竹市長選戰合作的傳言，林志潔也酸說，不該將勝選寄託於對手是否合作、破裂、或對手是否被判有罪，這才是選舉應該有的態度。

