高虹安力挺竹市在地農特產

為推廣新竹市在地優質農產品，新竹市政府昨（二十六）日於香山延壽宮盛大舉辦「豐禾納福︱好香米行銷暨荔枝包種氣泡飲上市記者會」，由市長高虹安與新竹市農會理事長郭瑞誠、總幹事陳學立及稻米產銷班班長劉世鑑共同出席，為一一四年產量極為稀有的二期作「好香米」，以及全新研發的「荔枝包種氣泡飲」揭幕開箱。現場結合傳承廟宇文化的「米豬創意比賽」頒獎典禮，展現科技城市背後深厚的農業底蘊與創新能量。

新竹市長高虹安昨日表示，竹市好香米是極具代表性的在地優質稻米，二期作種植面積僅約二公頃、產量約一萬二千台斤，相當珍稀，且栽培過程不易，從播種到收成需約一百一十天，凝聚稻米產銷班農友的辛勞與用心。市府長期與新竹市農會攜手合作，從好香米到各項農產推廣活動，全力支持在地農業發展與守護農民權益。

竹市長高虹安指出，記者會另一大亮點為新竹市農會全新研發的「荔枝包種氣泡飲」。該飲品巧妙結合竹市盛產的荔枝果香與包種茶的清雅韻味，並運用市場少見的「茶飲加氣泡」製程技術，打造出層次豐富、口感清爽的精品飲品，為傳統農產注入年輕化的新風貌，展現竹市在農產加工與創新應用上的多元成果。