高虹安助理費案二審大翻盤 沈伯洋驚呼：原來是立法院幫忙解套

[Newtalk新聞] 新竹市長高虹安涉詐領立法院助理費，一審遭依《貪污治罪條例》判刑7年4月，案件上訴二審後，今（16）日高等法院改判僅構成使公務員登載不實罪，判處6月徒刑、得易科罰金，撤銷貪污罪認定，判決結果引發社會高度關注。

對此，民進黨立委沈伯洋表示，從高等法院新聞稿內容來看，判決關鍵理由之一，竟是「立法院回覆高等法院，指助理費本來就是立法委員的」，因此法院認定不構成詐領助理費，也不存在貪污問題，「高等法院說，好的，收到。」

沈伯洋指出，整起案件的基本事實並沒有消失，高虹安仍被認定有偽造文書行為，卻因立法院對助理費性質的說明，而被排除貪污構成要件，這樣的法律邏輯令人困惑。他直言，若照此標準，未來是否只要由立法院出面向法院說明「助理費都是立法委員的」，就能一概排除貪污問題。

沈伯洋也提到，高等法院另以高虹安是首次擔任立法委員、對制度不熟悉，認定其並非出於故意，而是不小心，作為改判理由之一，讓他直呼「看來刑法教科書都要改寫了。」

沈伯洋進一步感嘆，若此判決邏輯成立，過去因助理費問題遭判貪污的案件，恐怕都顯得格外諷刺，也讓人不禁質疑，相關修法爭議是否已被實務判決提前「解套」。

