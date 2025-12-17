高虹安助理費案二審大逆轉 林岱樺：莫讓冤案成為政治鬥爭工具

林岱樺呼籲明確界定助理費認定標準，不要讓她的冤案成為政治鬥爭工具。 圖：林岱樺辦公室/提供

[Newtalk新聞] 新竹市長高虹安涉詐助理費，一審貪汙有罪，遭判7年4個月，二審大逆轉，貪汙部分獲判無罪，同樣陷入助理費爭議的立委林岱樺對此回應，判決再次凸顯現行《立法院組織法》中，對於立委助理費用核銷與使用規範，存在極大的模糊地帶與法律風險，呼籲明確界定助理費認定標準，不要讓她的冤案成為政治鬥爭工具。

林岱樺表示她的原則很清楚，就是依法依規、公款公用，這也是她堅持無罪辯護的原因，因為沒有任何一毛錢，進入到她私人的口袋，也沒有人頭助理，這份判決再次凸顯現行《立法院組織法》中，對於立法委員助理費用核銷與使用的規範，存在著極大的模糊地帶與法律風險。

她說，助理費的本質就是協助立委問政以及服務選民，不該成為政治人物的陷阱，呼籲社會充分討論，明確界定助理費的認定標準，推動制度合理化，不要讓她的冤案，再次成為政治鬥爭的工具。

針對最新一份高雄市長民調，她表示民調是科學的量化，不是文宣的工具，這份民調數字，也有其他候選人表示不同的意見，他們公布的不同民調，都呈現一個矛盾的現象，就是林岱樺領先柯志恩最多，卻不是第一名，贏最多卻不是第一名？這樣的民調是怎麼做出來的？

