高虹安助理費案二審大逆轉 貪汙無罪、改判6月得易科罰金

停職中的新竹市長高虹安遭控於任職立法委員期間，涉嫌利用國會辦公室零用金虛報助理酬金及加班費，一審遭認定犯有貪汙及偽造文書等罪，判處有期徒刑7年4月、褫奪公權4年，目前停職中。案件上訴後，台灣高等法院16日作出二審判決，出現重大逆轉。

高院改認，高虹安並未構成貪汙罪，而是成立「使公務員登載不實罪」，判處有期徒刑6月，得易科罰金18萬元，其餘貪汙部分判決無罪。高院指出，相關行為雖有不實登載情形，但難認屬於利用職務機會詐取財物。

同案被告部分，高虹安前國會辦公室行政主任黃惠玟一審判處2年、緩刑5年，高院改判4月；前主任陳奐宇一審1年、緩刑3年，二審改判2月；前公關主任王郁文一審2年、緩刑5年，二審改判3月，均得易科罰金並宣告緩刑2年。前法務主任陳昱愷則維持無罪。

檢調指出，案件源於2022年12月搜索調查，依黃惠玟提供的電子帳本追查助理費流向，檢方認定高虹安以低薪高報方式製作帳目差額，2023年8月起訴5人。一審法院重判高虹安，認為其違背廉潔義務、敗壞官箴；但高院審理後，改採較輕罪名論處，案件仍可上訴。

