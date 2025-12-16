高虹安助理費案二審撤銷貪污罪 民進黨市黨部：尊重司法

民進黨新竹市黨部回應，無論高虹安二審或日後三審定讞結果為何，民進黨「尊重司法」的立場不會改變。（圖／報系資料庫）

新竹市長高虹安涉嫌於立委任內詐領助理費，高等法院今（16）日二審改判依公務員登載不實偽造文書判刑6月，可易科罰金、上訴。對此，民進黨新竹市黨部回應，無論二審或三審定讞結果為何，尊重司法立場不會改變。

民進黨新竹市黨部表示，無論高虹安因涉詐助理費一審遭判7年4個月、褫奪公權4年，以及二審改依公務員登載不實判刑6個月，或日後三審定讞結果為何，民進黨「尊重司法」的立場不會改變。

至於2026新竹市長選舉，民進黨新竹市黨部回應，相信地方與中央會推出最合適的人選，「新竹隊」會竭盡全力，團結爭取市民的認同與支持。

