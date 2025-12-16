高虹安助理費案二審改判貪污無罪 鄭正鈐這麼說

國民黨立委鄭正鈐受訪表示，他在第一時間有打給高市長表達關心，也很高興看到她走過風雨，盼未來一切順利。（本報資料照）

新竹市長高虹安涉嫌在立委任內詐領助理費，高等法院16日撤銷原貪污罪判決，改判「使公務員登載不實罪」6月、得易科罰金；對此，國民黨立委鄭正鈐受訪表示，他在第一時間有打給高市長表達關心，也很高興看到她走過風雨，盼未來一切順利。

鄭正鈐指出，今天，高等法院二審判決出爐，撤銷一審對高虹安市長的貪污重判，明確認定不構成貪污治罪條例犯罪。很高興看到一路並肩作戰的夥伴高虹安走過風雨，也期盼未來一切順利，持續為新竹努力、為市民打拼。

至於對下屆市長選情看法，鄭正鈐則說，這部分則要看藍白協商機制怎麼樣來協調，他也提到自己第一時間有打電話給高市長，表達友善的關心。

