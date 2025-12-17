高虹安助理費案二審改判 林岱樺籲「推動制度合理化」：不該成為政治人物的陷阱

高雄市 / 林彥廷 綜合報導

新竹市長高虹安涉立委任內詐領助理費二審改判6月。同涉詐領助理費案的民進黨高雄市立委林岱樺今（17）日表示，不該成為政治人物的陷阱，呼籲社會要充分討論，明確界定助理費的認定標準，推動制度合理化，「不要讓我的冤案，再次成為政治鬥爭的工具」。

林岱樺表示，她的原則很清楚，就是依法依規、公款公用，這也是她堅持無罪辯護的原因，因為沒有任何一毛錢進入到她私人的口袋，也就沒有人頭助理。這次高院判決再次的凸顯了現行的立法院組織法中，對於立法委員助理費用的核銷與使用的規範，存在著極大的模糊地帶與法律風險。

林岱樺指出，助理費的本身就是協助立委問政及服務選民，不該成為政治人物的陷阱，呼籲社會要充分討論，明確界定助理費的認定標準，推動制度合理化，「不要讓我的冤案，再次成為政治鬥爭的工具」。

對助理費除罪修法討論，林岱樺說，她覺得一個成熟的民主國家，就是存在著合理的、多元的討論空間，高院判決引用了立法院組織法的立法意旨，明確回歸到立法意旨，是給助理的實質補貼、彈性勻用，是很明確的助理費的定義，與其說是除罪化，不如說是制度討論，現在各方正反意見討論不管如何，都可以確定這樣的立法瑕疵長久存在。

林岱樺表示，就她個人而言，沒有一毛錢放入私人口袋，這也是她從頭到尾秉持無罪推論的原因，外交部長林佳龍也提到，不需要對她未審先判的輿論操作，這對她並不公平，「我坦坦蕩蕩、清清白白，沒有一毛錢做任何私用。」

林岱樺提到，高院的判決明確定義，助理費用是給立委的實質補貼、彈性運用，當然沒有虛報、詐領。立法院是代辦單位，立委、助理雙方是勞雇關係，而不是立法院與助理。

