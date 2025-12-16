高虹安助理費案二審改判 邱臣遠：恭喜高市長歸隊

代理市長邱臣遠表示，他恭喜高市長可申請復職，歸隊市府團隊，也期盼內政部盡速核准他的復職。（本報資料照）

新竹市長高虹安涉嫌在立委任內詐領助理費，高等法院16日逆轉改判《刑法》使公務員登載不實偽造文書判刑6月，依法將復職；對此，代理市長邱臣遠在臉書表示，他恭喜高市長可申請復職，歸隊市府團隊，也期盼內政部盡速核准他的復職。

邱臣遠在臉書發文指出，「我要恭喜高虹安市長，可以順利依法申請復職，歸隊市府團隊，這些日子以來的在司法案件上的攻防，真是辛苦她了。我和市府團隊在她暫時停職的日子裡，都很盼望她早日歸隊。」

邱臣遠也說，「我也要以代理市長的身分，感謝在這段期間內持續堅守崗位的新竹市政府團隊同仁，我已責成相關單位進行交接工作準備，也期盼內政部盡速核准高虹安市長的復職，讓她能盡快回到崗位上，一同持續為新竹市打拼。」

