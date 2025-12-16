高虹安助理費案二審易科罰金6月 律師：已具備復職條件

新竹市長高虹安涉嫌在立委任內詐領助理費，高等法院16日逆轉改判《刑法》使公務員登載不實偽造文書判刑6月，可易科罰金，可上訴。（本報資料照）

新竹市長高虹安涉嫌在立委任內詐領助理費，高等法院16日逆轉改判《刑法》使公務員登載不實偽造文書判刑6月，可易科罰金，可上訴；律師錢炳村表示，隨著貪汙罪名撤銷，原先停職的「貪汙」法律基礎已不存在，高虹安依法具備復職條件。

「既沒有貪汙罪，也沒有實際服刑問題，理論上可即刻復職，」錢炳村指出，高虹安本案已無貪汙犯罪事實，且改判刑期得易科罰金，並非必須入監執行。他說，先前市長停職是由內政部依《地方制度法》啟動程序，後續復職同樣須由內政部依法辦理相關行政作業。

復職是否須待內政部正式函復？錢炳村則說，細部行政流程仍需由主管機關說明，但原則上停職是內政部處理，復職也應由內政部盡速完成；針對刑責問題，錢炳村進一步說明，雖然得易科罰金並不代表沒有刑責，但依法繳納罰金即可免於入監，屬於法律允許的替代執行方式。

另，高虹安誣告罪二審尚未確定部分，錢炳村說，誣告罪屬重罪，依法不得易科罰金，但若符合條件，經檢察官同意，可改以「社會勞動」方式執行。他說，社會勞動通常為每日6小時，執行期間與方式須由檢察官核准，並視個人身體狀況，必要時須提出體檢證明。

但若復職後仍須執行社會勞動，錢炳村說，過往無首長服社會勞動案例，但理論上仍可依法請假，由副市長代理職務後執行勞動。至於期間是否可參選？錢炳村則說，依法服社會勞動並不會剝奪登記參選資格，只要在法定期限內完成即可。

錢炳村說明，社會勞動屬「非拘束自由」的執行方式，受刑人仍可上下班、返家休息，依法也可以請假，並不影響登記參選或競選。社會勞動本就容許在期限內調整執行進度，若因選務需要，可依法請假或延後，只要在1年期限內完成，並未違法，也不影響參選資格。

但若檢察官不同意改以社會勞動，須入監服刑，錢炳村坦言，屆時若服刑期間落在明年登記參選時程，將依法喪失參選可能性。不過，他認為，從實務經驗來看，檢察官原則上多會准許符合條件者以社會勞動方式執行。

錢炳村也指出，《刑法》第41條所列不得准許社會勞動的情形，但依高虹安情況來看，並無法定排除事由，檢察官理論上沒有明顯理由拒絕。但最終是否准許仍屬檢察官裁量權限，須視具體執行意見而定，料並不會因社會勞動而不能參選。

