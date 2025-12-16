高虹安助理費案二審貪污無罪 人渣文本提「童仲彥案」判決差異直呼「有意思」

新竹市長高虹安涉詐領助理費案，二審逆轉。時事評論員周偉航質疑法官先前處理前台北市議員童仲彥助理費案，態度明顯不同，童案金額較少卻被認定貪污，直呼「真正有意思」。 圖：新頭殼合成/取材高虹安、童仲彥臉書

[Newtalk新聞] 台灣高等法院今（16）日宣判停職新竹市長高虹安涉詐領助理費案，二審逆轉一審重刑，認定貪污部分無罪，僅依使公務員登載不實罪判處有期徒刑6月，得易科罰金。時事評論員周偉航稍早在臉書「特急件小周的人渣文本」粉絲專頁發文指出，合議庭受命法官郭豫珍先前處理前台北市議員童仲彥助理費案時，態度明顯不同，童案金額較少卻被認定貪污，以「真正有意思」反諷司法標準一致性。

高院合議庭（審判長許永煌、陪席法官雷淑雯、受命法官郭豫珍）今日宣判指出，高虹安於立委任內涉嫌浮報助理薪資及加班費，差額約11萬餘元雖涉偽造文書，但不構成貪污治罪條例利用職務詐取財物罪。合議庭重新認定立法院公費助理費性質為「實質補助立委」，具彈性運用空間，原本即撥入立委帳戶，後因稅務考量改撥助理帳戶，但預算本質未變。合議庭並引用立法院及中央主計機關函釋，視助理費為民意代表待遇一部分，可供立委勻支運用，因此排除貪污適用。

相較之下，前台北市議員童仲彥助理費案，涉以人頭詐領約5萬餘元，最高法院最終判貪污罪確定，處有期徒刑3年10月。童仲彥聲請再審時，高院111年度聲再字第140號裁定（郭豫珍為當時受命法官）駁回，其理由明確指出：「議員之公費助理補助費、春節慰勞金等均由議會編列預算支付，並非議員薪資之一部分，更非對議員個人之實質補貼，不能任由議員將其間差額挪作他用，甚至納入私囊。」此見解與公務員加班費、差旅費性質不同，強調專款專用。

周偉航在臉書粉絲專頁發文質疑：「高院郭大法官判高虹安助理費案不是貪污，但判童仲彥助理費就是貪污，童的金額還比高少。」在開頭與結尾處都用「有意思」點出問題。高虹安方表示尊重判決，並盼盡速復職；檢方尚未表態是否上訴。

