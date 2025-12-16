高虹安助理費案二審「貪污無罪」 改判6月得易科罰金暫保市長職務

高虹安助理費案，高院改判6月得易科罰金。（資料畫面）

停職中的新竹市長高虹安被控在擔任立法委員期間，以國會辦公室零用金虛報助理酬金、加班費詐領公款一案，今（16日）於台灣高等法院做出二審宣判，結果出現戲劇性大逆轉，高院推翻一審的貪污重罪判決，改依公務員登載不實罪判處高虹安有期徒刑6個月，得易科罰金18萬元，全案仍可上訴。此判決結果對高虹安極為關鍵，因高院認定其貪污部分無罪，且最終刑期在6個月以下並得易科罰金，暫時解除了她因入獄服刑而遭解除市長職務的危機。

此案起因於檢調根據高虹安前行政主任「小兔」黃惠玟提出的電子帳本偵辦，認定高虹安於2020年2月至11月間，低薪高報、浮報助理酬金及加班費，詐得不法所得11萬6,514元。

一審台北地方法院原認定高虹安犯「利用職務機會詐取財物罪」，重判7年4月。然而，高等法院二審則認定其行為不構成貪污，改判刑度大幅減輕，僅構成使公務人員登載不實罪，判刑6個月，並裁定可繳納18萬元罰金代替入監服刑。

高虹安另涉誣告旅美教授陳時奮（翁達瑞）案，高院今年7月底二審判決認定誣告成立，判處有期徒刑6個月，目前已上訴最高法院審理中。而根據《地方制度法》等規定，高虹安的助理費貪污案或誣告案，任一案最終定讞判決若須入獄服刑，就將被解除新竹市長職務，本次助理費案二審因「貪污無罪」並得易科罰金，使高虹安暫時擺脫最主要的市長職務危機，但兩個案件都尚未定讞，後續結果仍將影響其政治生涯。





