高虹安助理費案二審「貪污部分無罪」 發聲感謝判決、預告將復職

高虹安助理費案二審，因使公務員登載不實判6月。（資料畫面）

新竹市長高虹安助理費案今（16日）經高等法院二審宣判大逆轉，改判6個月得易科罰金，並認定其貪污部分無罪。對此結果，高虹安及其所屬的民眾黨皆表達肯定，強調此次判決已還予高虹安清白，並要求民進黨政府停止司法追殺。

高虹安在書面聲明中，首先表達對判決結果的尊重與感謝，強調高等法院合議庭已明確認定她在相關案件中並無貪污不法。她接著宣布下一步行動，表示：「我將依法並儘速完成復職程序，回到市長的工作崗位，持續承擔市民所託付的責任，把全部心力放在城市建設與市民福祉上。」高虹安也對市民和新竹市政府團隊表達感謝，並承諾未來將以更謙卑、更謹慎的態度為新竹市努力。對於判決涉及的其他法律認定（指「公務員登載不實罪」），她則表示將待收到判決書後再行回應。

廣告 廣告

民眾黨祕書長周榆修代表黨中央受訪時，連續多次強調判決結果：「高虹安市長沒有貪污，很清楚明白的向全台灣人民說明了，高虹安市長沒有貪污。」他表示，黨尊重判決，並指責民進黨政府應從這個判決開始，停止撕裂國家、停止用雙標方式處理政敵，並停止用司法追殺的方式將國家陷入混亂，他強調，過去幾年來，高虹安經歷極大的煎熬，而今天的判決已明確證明她不是貪污犯。至於復職問題，周榆修表示將依照《地方制度法》等相關規定辦理。

民眾黨隨即也發布聲明，感謝高院願意重新檢視一審重判7年4月「失衡的量刑結果」並予以修正，民眾黨指出，本案自偵辦以來，外界始終高度關注的爭點在於「是否有人頭詐領」以及「是否有中飽私囊」，但事實證明，高虹安立委任內助理的確有實際加班、投入公務服務，相關支出亦多用於公務用途，並無任何款項流入高虹安個人口袋，更非以助理費作為私人不法所得。

民眾黨重申，司法不應成為政治攻防的工具，更不應出現「因人設案、因黨設標準」的情況，期盼此一判決能成為一個新的起點，促使司法體系檢視過往類似案件，讓司法真正回歸公平、公正，並重建人民信賴。

【高虹安聲明全文】

針對今日判決結果，高等法院合議庭已明確認定，我在相關案件中並無貪污不法，對此我尊重並感謝合議庭就事實所作出的判斷。

至於判決中涉及的其他法律認定，將待收受判決書後再行回應。

我將依法並儘速完成復職程序，回到市長的工作崗位，持續承擔市民所託付的責任，把全部心力放在城市建設與市民福祉上。

感謝所有市民朋友的關心與支持，也感謝這段期間堅守崗位的新竹市政府團隊。未來，我會以更謙卑、也更謹慎的態度，持續為新竹市努力。





更多《鏡新聞》報導

高虹安助理費案二審「貪污無罪」 改判6月得易科罰金暫保市長職務

小兔再爆高鐵取票「10元手續費」 高虹安碎念要助理吸收

高虹安「手寫信」悼2勇消 網傻眼：連簽名都套字體