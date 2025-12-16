高虹安助理費案今二審宣判 若「無罪」判決將回任新竹市長

新竹市長高虹安遭控在立委任內涉詐領助理費，二審預定於今年16日上午10時進行宣判。 圖：張良一 / 攝（資料照）

[Newtalk新聞] 遭停職的新竹市長高虹安被控立委任內，涉嫌浮報浮報助理酬金、加班費詐領公款，台北地院一審認定高虹安涉犯《貪汙治罪條例》利用職務機會詐取財物罪及《刑法》使公務員登載不實偽造文書2罪，從重依職務詐欺貪汙罪，判高有期徒刑7年4月，褫奪公權4年 ，沒收犯罪所得11萬6514元。案經上訴後，台灣高等法院將於今（16）日上午10時進行二審宣判。

根據檢方指控，高虹安在立委任職期間，涉嫌透過虛報助理酬金及加班費等方式，詐取助理費46萬30元。其中，高虹安於109年3月至5月、7至11月間，僅以每月6萬2000元酬金聘用黃惠玟，沒想到黃竟依高指示，接續向立院福報自己酬金各為7萬元、6萬7360元、6萬7161元或7萬2000元，並以浮報後的酬金為基準計算、請領當月加班費，浮報加班費，高及黃並因而共同詐取7萬4741元的酬金及加班費。

此外，高虹安另以每月 7 萬元酬金聘用陳奐宇，並指示黃惠玟代為辦理相關事宜。黃依其指示，持續向立法院浮報陳奐宇的薪資，金額分別為8萬元或7萬5161元，並以該浮報薪資作為計算基準，進一步請領當月加班費，造成加班費亦遭浮報。三人合謀下，共詐取公款4萬154元。

對於檢方指控，高虹安和前公關主任王郁文均否認犯行，但另 3名辦公室幕僚黃惠玟、陳奐宇、陳昱愷均認罪。台北地院一審認為，高虹安身為立委，卻詐領助理補助費，行為重大、敗壞官箴，因此判處7年4月徒刑、褫奪公權4年，而高虹安也因為被判處有罪，依法遭內政部停止其新竹市長職位，並由副市長邱臣遠代理市長一職。

面對一審判決有罪，高虹安上訴至台灣高等法院。台灣高等法院將於今日上午10時進行二審宣判。

#任何人在依法被判決有罪確定前，均應推定為無罪。

