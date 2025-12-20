高虹安助理費案光速處理？他對比李俊俋案「2年多無下文」：真的當人民白癡

新竹市長高虹安助理費案二審出現大逆轉，在貪污罪名獲判無罪後，她日前強勢回歸新竹市政府。對此，時常批評時事的百萬網紅Cheap對比監察院前秘書長李俊俋在2023年4月也因立委助理費回捐公積金案被北檢分案調查，至今卻無下文，Cheap氣得直呼「真的當人民白癡欸？」

Cheap撰文提到，高虹安在請助理（以陳奐宇為例）時，提出的待遇是給對方8萬元，但立委辦公室很多雜項要支持，所以實際上領7萬元，剩下1萬元是「公積金」，然後高虹安就被抓走了。一審以貪污罪判刑7年4個月（意圖貪污11萬6514元），二審以偽造文書罪改判6個月，可罰錢。

​監察院前秘書長李俊俋在2023年4月也因立委助理費回捐公積金案被北檢分案調查，至今仍無下文。（資料照，顏麟宇攝）

高虹安一審被判貪污，為何二審翻盤？

一審與二審的判決有何差異？Cheap說明，一審認為助理費是國家發的薪資，既然是薪資，所以實報實銷，你給助理7萬，卻跟國家領8萬，中間這1萬元就是貪污。二審認為這筆錢的本質是給立委的「實質補助費」，既然是補助費，立委可以彈性調度，只要用在「助理相關開銷」上，就沒有主觀上的「貪污意圖」。

Cheap指出，「零用金制度」不是高虹安發明的，而是沿用前立委辦公室的做法（黃惠玟從李俊俋那學來的），無主觀犯罪意圖。然後是大水庫理論，高虹安浮報了約11.6萬元，但她同時自掏腰包支付其他助理的薪資合計約15-16萬元，她支出的助理費總額超過了從立法院領到的錢，主觀上很難說她有「貪污11萬」的意圖。

Cheap認為，二審法官採取了較為「實務」的看法，認為立院助理費確實長期模糊，且高虹安確實有將錢花在助理身上，雖然人選與帳目對不上，因此改判較輕的偽造文書。

Cheap表示，不管大家認不認為會有人意圖貪污466元，但這招是從「李俊俋辦公室」學的，啊李俊俋勒？ 「高虹安從2022年底到2023年8月起訴，只花了約9個月，前幾天已經走完二審判決，然後中間被拔了新竹市長，簡直是光速處理。李俊俋勒？從2023年8月分他字案，今天持續以他字案偵辦中，真的當人民白癡欸？」

