高虹安助理費案外案 遭指「前妻領款」台南李俊毅妻怒駁提告

高虹安前辦公室主任黃惠玟在法庭作證時疑將「嘉義李俊俋」誤植為「台南李俊毅」，提及對方「前妻領助理費」，讓李俊毅妻子駁斥、提告。（翻攝臉書社團李俊毅家族）

今年底即將迎來九合一縣市長大選，新竹市再度成為藍綠白關鍵戰區，新竹市長高虹安先前因助理費案遭停職，雖經二審法院判決無罪復職，但司法攻防過程卻意外引發「張冠李戴」風波。

高虹安前辦公室主任黃惠玟（綽號小兔）在法庭作證時，疑似將「嘉義李俊俋」誤植為「台南李俊毅」，還提到對方「前妻領助理費」一事，讓台南前立委李俊毅的妻子王麗情氣炸，她今（3日）嚴正澄清兩人婚姻美滿、根本沒離過婚，痛批黃惠玟為了脫罪亂講話，已與律師研擬提告以維護清白。

回顧案件發展，新竹市長高虹安遭檢舉任職立委期間涉嫌詐領助理費，台北地院審理時進行筆錄勘驗並傳喚證人。高虹安主張自己從科技業轉任，對立法院內規不熟，相關制度是沿用前民進黨立委「李俊俋」（嘉義）辦公室的模式。

然而，高虹安前辦公室主任黃惠玟在偵訊及作證時，疑似將「李俊俋」說成或被記錄成「李俊毅」，並提到「台南李俊毅他自己前妻來領助理費，人家也領得很高興」，這番證詞因姓名同音異字，嚴重波及完全不相干的台南李俊毅及其妻子王麗情。

針對黃惠玟的說法，台南前立委李俊毅的妻子王麗情出面嚴正駁斥表示，丈夫是台南的「李俊毅」，跟高虹安提到的嘉義「李俊俋」只是名字發音相似，過去就常被搞混，但這次黃惠玟在法庭上的證詞完全是無中生有，王麗情強調，她跟李俊毅結婚多年，家庭和樂、兒孫滿堂，根本沒有離過婚，更不可能變成什麼「前妻」去領助理費。

王麗情對此感到憤怒又無奈，她指出高虹安是否延續李俊俋的做法，應由法院釐清，但不該把不相干的人扯進來，認為黃惠玟為了自己的官司利益，在法庭上沒查證就隨口亂講，導致她的名譽無端受損，甚至造成親友間的困擾，「名字被認錯雖然不是第一次，但在法庭這種嚴肅場合，證人不該這樣隨便亂講話。」

為捍衛自身清白與家族名譽，王麗情明確表示，黃惠玟在公開法庭上的不實指控，已經造成對她名譽的損害，目前正與律師研議提告事宜，呼籲相關人士在司法過程中應謹言慎行，切勿傷及無辜。

