高虹安助理費案大逆轉！凌濤喊：藍白新竹合縣市一起贏

新竹市長高虹安在立委任內涉詐助理費案，高院二審宣判撤銷貪污罪，依使公務員登載不實罪改判6月有期徒刑，得易科罰金，高虹安也有望復職。國民黨桃園市議員凌濤今天表示，高虹安的官司大勢底定，也為新竹縣市選情注入強心針，新竹縣市是藍白合的主要示範區，「藍白新竹合，新竹縣市一起贏！」

高虹安和凌濤。（圖／中天新聞）

凌濤表示，高虹安市長遭到綠營排山倒海追殺，無論是檢調司法手段、特定媒體毀滅、還是加碼罷免，都可以看出綠營毫無底線。如今二審合議庭還給高市長清白，應即刻復職新竹市政府市長職務，希望還給新竹市民一個穩健安定的施政空間。

廣告 廣告

凌濤。（圖／中天新聞）

凌濤說，大罷免期間，他為高虹安需對戰綠營發起的大惡罷，感到相當不捨，新竹市民最終是做了最有智慧的選擇，讓新竹繼續發展，祝福高虹安市長、也祝福新竹市民。

高虹安。（圖／中天新聞）

凌濤認為，高虹安的官司大勢底定，也為在野黨的新竹縣市選情，注入一股強心針。從反惡罷到2026選戰，新竹縣市成為藍白合的主要示範區，「當新竹縣提名底定之後，藍白新竹合，新竹縣市一起贏！」

延伸閱讀

嘉義角頭「大鼻雨」疑服毒身亡最新！死因排除氰化物

「情慾迎新」也可以！ 景文科大學長姐逼脫內衣褲 獲判無罪

殺警案大逆轉! 凶嫌原無罪改判17年、強制監護5年