高虹安助理費案大逆轉 民眾投書籲制度陷阱勿淪政鬥工具

新竹市長高虹安涉詐領助理費案二審宣判大逆轉，貪污部分改判無罪，猶如在政壇投下一顆震撼彈，不僅還給當事人清白，更映照出台灣現行《立法院組織法》中，關於公費助理費規範長久以來的灰色地帶與立法疏漏。高雄有位在大學任教的老師投書媒體，指同樣身陷爭議的民進黨立委林岱樺，其處境與遭遇令人同情，在法理邏輯與政治現實的雙重脈絡下檢視，不難發現這極可能是一起因制度缺陷而被放大的「政治案件」，最終司法將還其公道，而過程中的紛擾不應成為阻礙其參選甚至當選高雄市長的理由。

張姓教師表示，首先必須正視「助理費」在法律定義的本質，誠如林岱樺在回應高虹安案判決時所言，高院判決回歸《立法院組織法》的立法意旨，即助理費應視為給予立委的「實質補貼」。這是一個至關重要的法律見解轉折。

長期以來，檢調單位往往機械式地將助理費視為僵化的薪資，忽略了立委問政與選民服務的實務需求極具彈性。高院二審的判決邏輯在於，只要這些款項最終是「公款公用」，用於公務支出而非納入私囊，就不應構成貪污。林岱樺在面對質疑時，始終斬釘截鐵強調「沒有任何一毛錢進入私人口袋，也就沒有人頭助理」，且檢調無法證明有資金流向其個人私用，那麼比照高虹安案二審建立的最新標準，林岱樺案在法律上將有極高機率獲判無罪。這是司法實務對「大水庫理論」與「實質補貼」精神的再一次確認。

其次，林岱樺案爆發的時間點，讓人對背後政治動機起疑。高雄市長初選在即，各路人馬摩拳擦掌，林岱樺作為資深立委，基層實力雄厚，民調表現亮眼，自然成為黨內外競爭對手的假想敵。關鍵時刻舊案重提或將通案性的制度問題「個案化」、「重罪化」，很難不讓人聯想到是為了打擊特定候選人的政治操作。

將一個長久以來立法院朝野皆知的「歷史共業」與「制度瑕疵」，在選舉前夕包裝成十惡不赦的貪瀆罪，手段既廉價又粗暴。如果司法成為特定勢力在初選中「卡位」的手段，那將是台灣民主最大的悲哀。林岱樺呼籲「不要讓冤案再度成為政治鬥爭的工具」，這句話不僅是自清，更是對當前惡質選舉文化的沉痛控訴。

所謂的「助理費陷阱」，是現行法規對助理費的核銷與使用規範存在極大的模糊空間，與立委實際運作的勞雇關係脫節。立法院僅是代辦機構，勞雇關係存在於立委與助理之間，助理費是代辦性質。在制度未明確界定標準前，將這種行政程序上的瑕疵無限上綱為刑事責任，甚至以此未審先判，對政治人物進行人格毀滅，可說極不公平。一個成熟的法治社會，應當是修法解決制度問題，而非利用制度漏洞來設局陷害。

張姓教師說，助理費案否影響林岱樺參選高雄市長的資格？答案是完全不影響。基於「無罪推定」的普世人權原則，在法院三審定讞之前，任何人都應被視為無罪。更何況，從高虹安案的發展軌跡來看，司法最終極有可能採信「實質補貼」與「公款公用」的見解，還給林岱樺清白。如果因為一個極可能在未來被宣判無罪的案件，就剝奪一位長期深耕地方、熟稔市政的優秀人才為民服務的機會，那才是高雄市民的損失。

張姓老師指出，選民的眼睛是雪亮的，評斷市長候選人時，我們應當看重她的政策願景、執行能力以及過去為地方爭取的建設，而非隨波逐流於對手操作的泥巴戰中。林岱樺在政策說明會上，依然能侃侃而談市政規劃，展現出坦蕩與自信，這正是一位成熟政治人物應有的高度，相信隨著司法審理的推進，真相終將大白，無罪判決將是最終的結局。

在這之前，任何試圖以此案干擾選舉的操作，都應被視為對民主精神的踐踏。期待高雄市民能理性看待，讓選舉回歸政策與能力的良性競爭，也期待司法能守住獨立防線，不為政治風向所左右。

