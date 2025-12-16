高虹安助理費案大逆轉 民眾黨：讓社會看見司法本該有的公平性

新竹市長高虹安遭控任職立委期間，以國會辦公室零用金虛報酬金、加班費，一審法院判高7年4月徒刑，褫奪公權4年並停職；但高院16日改依使公務人員登載不實罪，判6月得易科罰金，象徵高虹安可復職。對此，民眾黨表示，事實證明高任內相關支出多用於公務用途，還予清白，盼此判決能讓司法真正回歸公平、公正。

針對今日高等法院對高虹安涉立委任內詐領助理費一案，二審依使公務員登載不實、改判刑6月得易科罰金一事，民眾黨表示，高等法院願意重新檢視一審失衡的量刑結果予以修正，且認定高虹安未涉及貪污、還予高清白，讓社會看見司法本該有的公平性。

廣告 廣告

民眾黨指出，本案自偵辦以來，外界高度關注的爭點，始終在於「是否有人頭詐領」、「是否有中飽私囊」，但事實已一再證明，高虹安在立委任內，助理確有實際加班、實際投入公務服務，相關支出亦多用於公務用途，並無任何款項流入個人口袋，更非以助理費作為私人不法所得。

民眾黨重申，司法不應成為政治攻防的工具，更不應因人設案、因黨設標準；期盼此一判決，能成為檢視過往類似案件的起點，讓司法真正回歸公平、公正與人民信賴。

【看原文連結】