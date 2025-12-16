新竹市長高虹安（右）與立法院長韓國瑜（左）。（圖／資料照片，圖源：翻攝自高虹安Facebook）





新竹市長高虹安先前在擔任台灣民眾黨不分區立法委員期間，涉詐領立委助理費，台北地方法院一審宣判高虹安有期徒刑7年4月，褫奪公權4年。相關案件經上訴後，台灣高等法院於今（16）日撤銷台灣台北地方法院一審有罪判決改判貪污罪無罪，僅依使公務員登載不實罪判6月徒刑，得易科罰金18萬元，可上訴。行政院內政部對此表示，高虹安依《地方制度法》規定可向內政部申請復職，將於收到其復職申請書後依法辦理。

內政部說明，依《地方制度法》第78條規定，縣（市）長涉嫌違反圖利罪以外之貪污治罪條例之罪，經第一審判處有期徒刑以上之刑者，由內政部停止其職務，依前述規定停止職務者，如經改判無罪時，於其任期屆滿前，得准其先行復職。

廣告 廣告

不過稍早高等檢察署已表示，將在收到判決書後進行研議，並針對此判決提起上訴。因此高虹安能否如願復職新竹市長，仍在未定之天。

更多新聞推薦

● 高虹安助理費案涉貪污二審改判無罪 內政部：可申請復職竹市長 高檢署擬上訴