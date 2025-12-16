高虹安助理費案貪污無罪 白委：是遲來正義

北院

遭停職的新竹市長高虹安涉助理費案、二審台灣高等法院今判決《刑法》使公務員登載不實偽造文書判刑6月。對此，民眾黨主席黃國昌說，貪污罪部分無罪，還給高虹安清白，是遲來的正義，他希望檢察官不要上訴，繼續追殺高虹安，但是以民進黨如此的程度，他實在很擔心。

黃國昌今赴台北地院旁聽京華城案，在庭外接受媒體採訪，針對高虹安涉助理費案，二審改判6月，發表看法。

黃國昌說：「就貪污的部分宣告無罪，終於還給虹安一個清白，這是個遲來的正義。因為這個莫名其妙的案子，虹安的新竹市市長被停職，因為這個莫名其妙的案子，民進黨、綠色媒體、側翼，整整羞辱了虹安羞辱了多久，甚至在今年，不惜發動大惡罷，用莫須有的罪名套在虹安身上。」

黃國昌說，高虹安當初辦公室的主任，就是民進黨前立委李俊俋的辦公室主任，她用同一套管帳的方式，從李俊俋的辦公室搬過來，李俊俋沒有事，高虹安反而有，天底下哪有這種事情，這是什麼道理？今天終於還高虹安公道了，證明所有的公款都用在公務上，沒有錢進入高虹安個人口袋當中，這是為什麼貪汙可以獲判無罪最主要的理由。

他說，過去這段時間，民進黨、綠色媒體，那些名嘴跟側翼，今天要不要站出來，給高虹安一個最起碼的道歉，還給她一個最基本的公道，還是要打算繼續追殺？檢察官繼續上訴，繼續追殺高虹安？他希望這件事情不要發生，但是以民進黨如此的程度，他實在很擔心。

