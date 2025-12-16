高虹安助理費案貪污罪二審改判無罪 民眾黨：讓社會看見司法本該有的公平性

民眾黨表示，期盼此一判決，能成為檢視過往類似案件的起點，讓司法真正回歸公平、公正與人民信賴。（圖／報系資料庫）

高等法院今（16）日對高虹安市長涉立委任內詐領助理費一案，二審依使公務員登載不實、改判刑6月得易科罰金。對此，台灣民眾黨表示，高等法院願意重新檢視一審失衡的量刑結果予以修正，且認定高虹安市長未涉及貪污、還予高市長清白，讓社會看見司法本該有的公平性。

民眾黨指出，本案自偵辦以來，外界高度關注的爭點，始終在於「是否有人頭詐領」、「是否有中飽私囊」。但事實已一再證明，高虹安在立委任內，助理確有實際加班、實際投入公務服務，相關支出亦多用於公務用途，並無任何款項流入個人口袋，更非以助理費作為私人不法所得。

民眾黨重申，司法不應成為政治攻防的工具，更不應因人設案、因黨設標準。期盼此一判決，能成為檢視過往類似案件的起點，讓司法真正回歸公平、公正與人民信賴。

