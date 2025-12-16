高虹安助理費案逆轉改判6月 新竹市議會藍營總召：還她清白

新竹市議會國民黨團總召陳慶齡表示，判決還給高虹安清白，也盼她盡速回崗位穩定軍心。（本報資料照）

新竹市長高虹安涉嫌在立委任內詐領助理費，高等法院16日逆轉改判《刑法》使公務員登載不實偽造文書判刑6月，可易科罰金，可上訴；對此，新竹市議會國民黨團總召陳慶齡表示，判決還給高虹安清白，也盼她盡速回崗位穩定軍心，也透露只要她能選，都樂見且願意支持。

新竹市議會國民黨團總召陳慶齡表示，這個判決還給高虹安市長清白，也還給她事情的真相，也希望她趕快回到她位置，讓整個市府的機器，再一次正常的運作。因為市長不在的時候，當然人心難免浮動，希望她回來能夠趕快穩定軍心。

至於明年市長選舉布局，陳慶齡則說，不管是前黨主席朱立倫，還是現在的主席鄭麗文，兩人所講的都是一樣的，因為新竹市是藍白合的示範地，要只要高虹安能選，「我們都是非常樂見，也願意來支持。」他也表示，目前相當篤定，地方、中央都是相同想法，黨團也同樣支持。

