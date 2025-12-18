高虹安助理費案逆轉！立法院函覆文件曝光 未見「補助彈性勻用」文字

新竹市長高虹安今復職。新竹市政府提供



新竹市長高虹安助理費案在二審出現大逆轉，高院以立法院回函，指助理費和加班費本質上應屬於「實質補助，彈性勻用」性質，因此改判貪污無罪。民進黨立院黨團對此要求立法院秘書長周萬來提供相關回函資料，今（12/18）收到該份公文，根據公文內容，未見高院法官所認定之助理費性質為「實質補助，彈性勻用」、以及補助立委問政所須財力不足等內容。

高虹安涉嫌詐領助理費，一審被判刑7年4月，二審卻逆轉貪污部分無罪，原因在於高院採信立法院函覆資料，認為助理費性質屬「實質補助，彈性勻用」。

廣告 廣告

對此，民進黨團昨天要求周萬來提供相關回函資料，並在今早先前往監察院，檢舉周萬來、立法院法制局長郭明政濫權、瀆職包庇，竟然代表全體立委，幫侵占助理費的犯罪者脫罪。

民進黨團隨後收到立法院給高院的回函，立法院在公文裡說明，有關立院助理費事宜，《立法院組織法》第32條規定「立法委員每人得置公費助理8人至14人，由委員聘用；立法院應每年編列每一立法委員一定數額之助理費及其辦公事務費。公費助理與委員同進退；其依勞動基準法所規定之相關費用，均由立法院編列預算支應之。」因此，公費助理由委自行聘用，其雇主為立法委員，立院僅依委員辦公室提供之資料代為辦理其所屬公費助理薪資（含加班費）核撥及勞健保等相關事宜。

立法院說，有關立法院助理加班費事宜，因公費助理雇主為立法委員，有關工作指派、加班事實認定及各項人事管理等，均屬雇主權責，立法院僅依委員提供之名單及數額核撥至各公費助理之個人帳戶，不適用於本院所訂之「立法院職員加班管制要點」。

不過，整份公文未見高院法官所認定的助理費性質為「實質補助，彈性勻用」，以及補助立委問政所須財力不足等內容，讓這起司法判決又多了一分爭議。

民進黨團收到立法院函覆高等法院的公文內容。翻攝畫面。

民進黨團收到立法院函覆高等法院的公文內容。翻攝畫面。

更多太報報導

吳崑玉觀點：藍白正在聯手打造一個無限掠奪的「新階級」

經費逾5千萬 高虹安復職簽的前2份公文跟「他們」有關

立院法制局回函幫高虹安解套？民進黨團赴監院檢舉2官員