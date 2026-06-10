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高虹安勘災戴工程帽竟遭指「作秀」 救災專家怒轟酸民：連基本公安常識都沒有 3

CNEWS匯流新聞網記者潘語綺／新竹報導

新竹市長高虹安昨日前往氣爆現場關切災情並慰問市民，不料卻遭部分網路酸民質疑「戴工程帽是作秀」。新竹市議會今（10）日定期會總質詢中，市議員段孝芳特別對此提出質詢，高虹安答詢時明確表示，氣爆現場存在許多未知風險，隨時可能有磁磚掉落或二次災害，配戴安全帽完全是基於現場安全考量。救災專家對此也直言，酸民的批評暴露出對勞安與救災常識的嚴重匱乏，「連救災都要政治口水！」

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段孝芳在質詢時指出，網路出現部分不友善言論，酸言酸語稱高虹安昨日至氣爆現場勘災「戴上工程帽是在作秀」。對此，高虹安直言回應，昨日第一時間趕赴的是氣爆現場，在當下還無法完全掌握建物內部與周遭的具體狀況，因為是氣爆現場，還不知道隨時會有什麼突發狀況，所以配戴工程安全帽至現場是基本救災的措施。

事實上，根據內政部消防署的救災指引與勞動部《職業安全衛生設施規則》，任何人進入事故、災害現場或建築物施工、修繕區域，皆建議配戴合規的防護頭盔（工程帽），以防止飛落物、掉落物砸傷。

救災專家對此指出，氣爆現場伴隨著巨大的衝擊波，往往會造成周邊建築結構受損、外牆磁磚剝落、玻璃震碎或管線鬆脫。專家強調，即使火勢已撲滅，現場「隱形危機」依然四伏，隨時可能發生二次坍塌或物品掉落。

專家表示，遵守公安規範、配戴安全帽進入災區，是保護自己，也是不給現場第一線救災人員增添負擔的正確做法，痛批「這些酸民連救災都要來做政治口水，連基本的公安常識都沒有！」

照片來源：CNEWS匯流新聞網資料庫

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