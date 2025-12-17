高虹安又有事！法院認證博士論文「八成抄襲」 判決出爐

即時中心／綜合報導



儘管新竹市長高虹安昨天涉貪助理案二審獲判無罪，最快明（18）天可復職，僅涉偽造文書被判6個月有期徒刑，得易科罰金18萬；資策會去（2024）年指控告高當年帶職赴美攻讀博士，涉嫌未經授權，抄襲2篇期刊論文且未標註出處。日前智慧財產及商業法院判決出爐，認定高虹安與資策會1論文「八成雷同」敗訴，須賠償40萬元，還要將論文中與資策會期刊論文重複部分刪除，並將判決書案號、當事人、主文登報1天。





高虹安的美國辛辛那提大學博士論文「運用分類及關聯規則探勘技術之多生產站製造品質預測模型」，被資策會指控抄襲自她於任職期間所發表的「運用分類及關聯規則探勘技術之多生產站製造品質預測模型」、「製造品質預測之稀疏編碼」2篇期刊。



資策會認為，高虹安未經同意，且未予以引註，就擅自於博士論文內重製或改作該會之著作，且在資料庫公開可供大眾下載，侵害資策會著作財產權。



對此，高虹安則辯稱，她攻讀博士學位是履行其職務內容，且為資策會所同意，利用這2篇著作，應屬職務上的正常使用行為，並未侵害資策會的著作權；她主張自己才是著作人，並無故意侵害資策會著作權。



法官審閱相關備忘錄、電子郵件及文件，認為這些文本僅能證明資策會曾同意高虹安以帶職、帶薪方式前往美國智能維護系統中心，進行技術合作研究及規劃，但這不包含赴辛辛那提大學攻讀博，無法依自員工服務合約，主張為職務上正常使用行為。



法官認為，高的博士論文與2著作相同文字或圖表的比例，占約高達8成、3成以上，篇幅比例甚高，且2著作的研究核心及精髓，都被高博士學位論文抄襲，已構成、成立重製行為，亦已逾越合理必要程度。





