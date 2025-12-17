高虹安可望復職拚連任？他斷言：勝率逾8成

新竹市長高虹安遭控在立委任內涉詐領助理費，二審今日宣判，全案大逆轉，改判涉貪無罪，僅依使公務員登載不實罪，處6月徒刑，得易科罰金。 圖：張良一 / 攝（資料照）

[Newtalk新聞] 新竹市長高虹安涉詐領助理費案，一審時依貪污重罪判處有期徒刑7年4月；案件上訴後出現重大逆轉，台灣高等法院二審撤銷貪污罪判決，改依偽造文書罪判處6月徒刑，得易科罰金。對此，前立委邱毅直言，高虹安的司法風險已經大幅降低，2026年爭取新竹市長連任「幾乎是穩了」。

邱毅在臉書發文指出，高虹安的司法問題獲得解套，不僅可依法復職新竹市長，明年也能順利參選連任。依目前政治情勢評估，她順利連任的勝率超過8成。他認為，高虹安案件原本就是「小題大作」，屬於民進黨慣用的羅織入罪手法；二審仍判處6個月，應是承審法官在政治壓力下所做的折衷平衡。

廣告 廣告

邱毅直言，這是一樁冤案，儘管最終還當事人部分清白，但高虹安多年來被司法纏身，政治前途與個人聲譽遭到嚴重損害，一度被塑造成「慣老闆」、幾近人人喊打，「這些損失誰來賠償、誰來彌補？」

他並進一步感嘆，從高虹安案延伸來看，前民眾黨主席柯文哲的京華城案「同樣是政治操作的司法追殺」。

他質疑，該案既無金流、也缺乏具體證據，卻仍遭起訴並求刑28年6個月；期間更有特定媒體配合檢方放話，綠營媒體接力攻擊，將柯文哲夫婦形塑為十惡不赦的貪污犯，連替其發聲者也遭波及，「我就是其中之一。」

邱毅指出，柯文哲案預計下個月宣判一審結果，他認為承審法官應清楚案情內幕，卻礙於政治壓力難以完全依法行事，甚至連立法院通過庭審直播，法官也不敢全面配合，只能折衷處理。他呼籲，期盼法官能秉持司法良心與專業，挺住壓力，還柯文哲一個清白。

查看原文

更多Newtalk新聞報導

高虹安可補發停職1年5個月半數本俸 劉世芳：復職作業相當快

曾被阿扁酸「這麼巧」！ 高虹安涉貪無罪 承審法官郭豫珍遭起底 經手過扁燦案