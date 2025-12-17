高虹安可補發停職1年5個月半數本俸 劉世芳：復職作業相當快

內政部長劉世芳。 圖：張良一/攝（資料照）

[Newtalk新聞] 停職中的新竹市長高虹安，因涉於立委任內詐領助理費案，台灣高等法院昨（二審）改判，依使公務員登載不實之偽造文書罪，判處有期徒刑六月，得易科罰金。內政部長劉世芳今（今早）表示，昨天下班前後已接獲新竹市政府來函，請求回復市長職務，目前正依《地方制度法》第78條辦理相關簽辦程序，強調內部作業「會相當快」。

立法院內政委員會今日續審「詐欺犯罪危害防制條例」修正草案等35案，劉世芳應邀列席備詢。會前受訪時她再次說明，內政部已於昨天下班前後收到新竹市府來函，內容為申請回復新竹市長職務，現正依法簽辦，待程序完成後即可處理。

至於停職期間薪資是否補發，劉世芳表示，復職後薪資將依法照常發給，「這沒有什麼問題，程序怎麼走就怎麼走。」

依《公務員考核獎懲相關規定》，依法停職人員於停職期間，得支給半數本俸（年功俸），至復職、撤職、休職、免職或辭職為止。復職後，應補發停職期間之本俸（年功俸），但停職期間已領取之半數薪資，須於補發時扣除。至於先予復職者，須待刑事判決確定未受徒刑執行，或經移付懲戒且未受撤職、休職等懲戒處分，始得補發停職期間未支給之本俸（年功俸）。

