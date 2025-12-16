高虹安司法翻盤明年拚連任？他斷言8成勝率

▲ 高虹安涉貪遭起訴，二審大逆轉。（圖／翻攝高虹安臉書）

[NOWnews今日新聞] 現遭停職的新竹市長高虹安昨（16）日經高院二審宣判，原7年4個月貪污罪撤銷，引各界關注，高虹安隨即表示將儘速復職。對此，前立委邱毅指出，他認為高虹安二審還是遭判6個月，應該是法官為給政治壓力一個交代，才不得不為。明年高虹安拚連任，勝率在八成以上。

邱毅昨發文表示，高虹安的司法問題解套了，不但新竹市長可復職，明年也可參選新竹市長。依目前情況判斷，高虹安順利連任的勝率在八成以上。

邱毅認為，其實高虹安案件就是小題大作，標準民進黨羅織入罪的手法。二審结果雖然還是判了6個月，應該是承審法官為給政治壓力交待，不得不為的平衡做法。總之，這就是一起冤案，雖然最後還了當事人清白，但高虹安被司法折騰了好多年，政治前途和聲譽盡毀。那時媒體群相起鬨，把她描述成慣老闆，她幾乎成了過街老鼠。這樣些損失誰來賠償，誰來彌補？

邱毅提到，由高虹安的案例，再看柯文哲的京華城案，明擺著也是賴清德用司法檢調追殺的案例。沒有金流，沒有證據，還是起訴求刑28年6個月。其間特定媒體替北檢放話，然後綠媒跟進攻擊。在那段時間，柯文哲夫妻被醜化成萬惡不赦的貪污犯，幫他們說句公道話的人也被株連。

邱毅也說，柯文哲的案子，應該在下個月也會宣判一審結果。希望法官能挺住，秉持司法良心和專業審理，還柯文哲清白。

