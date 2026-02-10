高虹安吸睛創意兼具安全與美學 「Rody跳跳馬」現身紅綠燈號誌

照片來源：新竹市政府

CNEWS匯流新聞網記者邱璽臣／台北報導

新竹市政府今（10）日表示，走在新竹街頭，等紅燈時將不再無聊，因市府近日在市區一處路口紅綠燈行人號誌中，導入2026新竹過好年的「Rody跳跳馬」圖像；活潑可愛的造型一亮相，立刻吸引民眾目光，成為街頭最吸睛的新亮點。

市長高虹安說明，市府持續推動「行人安全」與「城市美學」並進，這次結合新竹過好年燈會的Rody跳跳馬，將可愛元素融入日常交通設施，希望透過更親和、易辨識的視覺設計，提高行人遵守號誌意識，也讓城市街景多一分溫度與趣味。

廣告 廣告

高虹安指出，「2026新竹過好年Rody跳跳迎新年」以「跳躍、前進」作為整體策展核心，透過Rody奔跑、躍動的動態意象，象徵新竹是一座不斷與自己賽跑的城市，與新竹市年輕、創新、充滿活力的城市形象不謀而合。此次將Rody融入行人號誌設計，不僅讓等候過馬路的時刻更有記憶點，也讓市民與遊客在日常生活中，感受到新竹獨有的城市創意。

照片來源：新竹市政府

城銷處長林昱志說明，此次Rody行人號誌以不影響辨識度與交通安全為前提，保留原有紅、綠燈清楚指示，並透過簡單輪廓與動態設計，強化辨識效果。未來也將視民眾回饋與實際成效，評估是否於更多路口推廣，持續優化行人友善環境。

城銷處表示，新竹過好年燈會的Rody跳跳馬象徵活力與正向能量，與新竹年輕、創新的城市形象相呼應，也讓交通設施多了一層城市表情。這項創意設計不僅提升行人安全，也成為民眾拍照打卡的新熱點，展現新竹市在交通治理上兼顧安全、設計與城市行銷的用心，朝向「安居科技城」與「宜居生活城市」的目標穩健前進。

城銷處補充，2026新竹過好年即將於本週六晚間18時進行點燈，燈會活動時間為2月14日至3月8日，展期共23天，展區規劃1座主燈及8組特色燈組，邀請民眾夜間漫步新竹市街區，探索城市不同角落的燈光驚喜。

照片來源：新竹市政府

《更多CNEWS匯流新聞網報導》

《世紀血案》爭議 蔣萬安籲：尊重家屬、勿撕裂傷口

檢調搜索高金素梅住處與立院辦公室 羅智強質疑是民主寒冬

【文章轉載請註明出處】