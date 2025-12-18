高虹安哽咽「人生被迫按暫停」 停職1年多重返竹市府喊：我回來了！

新竹市長高虹安助理費案二審撤銷貪污罪，改判無罪，內政部復職公文在昨（17）天下午送達新竹市府，高虹安今（18）天早上8點半正式重返市府上班，支持者擠爆市府迎接，她也高舉愛心回應，歷經一年多的停職，她坦言「人生被迫按下暫停鍵」，恍如過了一世紀，「現在我回來上班了，將全部心力放在市政工作，繼續為新竹打拼」！

高虹安2023年遭控涉嫌詐領助理費與加班費，一審認定貪汙罪成立，被判處7年4個月、褫奪公權4年；隨後上訴二審，法院16日宣布判決，認定「偽造文書罪」、「使公務員登載不實罪」成立，判處6個月有期徒刑、易科罰金18萬元；不過貪污罪改判無罪，立即送交公文火速復職。

而今天上午高虹安支持者擠滿新竹市府門口迎接，高虹安小小遲到7分鐘抵達，一現身即是一貫俐落馬尾造型，她心情愉悅向支持者揮手、握手致意，許多人紛紛送上花束歡迎復職，更高喊「高虹安加油」，隨後她被淹沒在人群中，短短一小段進門路走了超過5分鐘，各局處首長也到一樓歡迎市長回歸。

新竹市長高虹安今復職。圖／台視新聞

高虹安哽咽謝謝大家支持，表示走進市府這一段路，心情很激動也很沉穩，因為經過1年多的風風雨雨，終於走進最熱愛也最牽掛的市府；也因為經歷這麼多低谷和人生逆境，現在比她人生中任何一個時刻，都更加了解責任的重要性。

高虹安提到，雖然沒有在市府內和大家並肩作戰，但市政一天也沒有停下，感謝所有市政團隊堅守崗位推動、兌現她曾向市民承諾的政見，復職後她也將檢視目前所有市政政見完成的進度，同時著重重大建設、強化校園安全、教育投資，以及將照顧長輩、照顧孩子和家庭放在第一線核心政策。

高虹安重返竹市府。圖／台視新聞

高虹安回想停職一年多，在路上、市場上都有民眾溫暖喊話，不論是2022年投給她當選市長的9萬多票，還是大罷免期間力挺她的12萬多票，選民支持是她最重、最甜蜜的負擔，她強調，在逆風、在人生低谷的時候，給予她的溫暖和支持，比起在順風時候給予的掌聲，更加令人感動與刻骨銘心。

最後高虹安也感謝家人一邊擔心她、一邊承接住她不安的情緒，還要承受這段時間的壓力，「今天真的很多人來送我上班，感受到大家對我的關心跟擔心，今天能夠讓大家放心，我回來上班了，希望大家都可以趕快回到崗位工作，一起帶著微笑面對所有的逆境，也一起為新竹市民的幸福而努力」！

