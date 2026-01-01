高虹安啟動新竹小巨蛋計畫

一一五年的第一天清晨，新竹市政府於市府前廣場舉辦「竹風揚旗迎新年」元旦升旗典禮，現場從長輩、親子家庭到青年學子齊聚一堂，氣氛隆重而溫暖，突破新高吸引超過四千五百位市民不畏寒風齊聚國旗下，在第一道晨光中迎接嶄新的一年。現場也規劃「元旦壽星慶生活動」，邀請一月一日出生的市民一同歡慶新年，象徵城市與市民共享新年榮耀，市長高虹安更於致詞中宣布啟動「新竹小巨蛋」孵蛋計畫，打造國際級多功能城市地標。

新竹市長高虹安一日表示，元旦升旗不只是迎新的儀式，更是市府團隊回顧責任、檢視成果的重要時刻。三年來，市府以「安居科技城」為核心，從教育、交通到社會福利，持續將政策落實在市民的日常生活中，讓市政成果不只是數字，而是市民真正感受得到的改變。在市府團隊持續努力下，競選時承諾的政見達成率已超過八成，平均每兩天就有一項公共工程開工或完工，展現竹市高效率的執行力。

面對國際經濟情勢不確定與民生物價壓力，高虹安市長也宣布，竹市三年來已減債八十三億元，每位市民平均負債自二萬多元，大幅降至三千八百一十六元，正穩健邁向「零負債」城市；市府也規劃於今年春節前發放每位市民五千元消費金，預估超過四十五萬位市民受惠，新生兒亦納入發放對象。

高虹安市長致詞時同時正式宣布，市府今年將啟動「新竹小巨蛋」孵蛋計畫，規劃打造一座結合國際賽事、大型演唱會及科技產業會展功能的多功能場館，補齊新竹市大型公共展演設施的重要拼圖，為城市發展注入嶄新動能。「新竹值得擁有一座國際級的生活地標」。她說，未來的小巨蛋不僅是運動場館，更將結合文化、音樂、展演與科技交流功能，讓年輕人的活力有舞台揮灑，也讓城市的希望持續累積。

活動現場也規劃音樂演出、手作體驗及互動闖關活動，並接續辦理「音樂饗宴及早安新竹市集」，讓市民在迎接新年的同時，品嚐在地早餐風味、感受城市溫度，現場並限量提供六張面額一百元的「早安新竹市集券」，民眾於指定拍照區完成打卡即可兌換。