高虹安回來了 首簽警消加給公文

新竹市長高虹安18日返回新竹市政府復職，市府局處人員到場送上擁抱。（王惠慧攝）

新竹市長高虹安助理費案二審判決撤銷貪汙罪，18日復職重返市府上班，市府大廳一早擠滿支持者，立法院長韓國瑜送花籃，寫道「好人一生平安」。高虹安眼眶泛紅說「謝謝大家，我回來了！」首日簽下前2份公文是拍板警察勤務繁重加成及消防危險加給。

昨天一早支持民眾捧花束、戴「新竹保安隊」小帽，把市府大廳擠得水洩不通，高虹安8點36分抵達市府門口，支持者歡呼高喊「市長好」、「安安加油」，不到3公尺的距離走了5分鐘。

「謝謝大家，我回來了！」高虹安哽咽提到經歷1年風雨，終回到最熱愛也最牽掛的市政工作，這1年多對忙碌的人或許轉眼即逝，但「人生被迫按下暫停鍵」的她卻彷彿跨越一個時代。高並感謝市府團隊兌現她的競選承諾以及給予關心支持的朋友，「在逆境感受到的溫暖與支持，比順境時的掌聲更令人刻骨銘心。」無論支持她當選市長，或在反罷免案投下不同意票的支持者，都是她身上最重也最甜蜜的負擔。

高虹安進市長室簽首份公文是同意警政署所提「勤務繁重加成」修正方案，第2份公文則核定消防人員危險加給加成4成，展現重視第一線警消。

被問是否擔心檢方上訴及對誣告官司、內政部對停職期間給薪立場反覆的看法，她說尊重檢方職責，一切依法辦理即可。

有關明年是否競選連任，高指出停職期間經歷大罷免，感謝國民黨、民眾黨對她的支持，後續將先拜會兩黨主席，有較詳盡的決定再對外說明。

雖然國民黨組發會主委李哲華18日表示，基於藍白合及現任優先原則，國民黨將禮讓高競選連任，但廣立參選看板的國民黨前發言人、清大助理教授何志勇，今仍將開參選市長記者會，訴求藍白兩階段整合。

外傳時代力量主席王婉諭也在評估參選新竹市長，民進黨祕書長徐國勇昨被詢問竹市是否可能「綠黃合」？他說，跟友善政黨都可以談。