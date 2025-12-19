高虹安回歸竹市府竟沒人交接！邱臣遠又帶隊「出國考察」 網酸：好好玩啊

即時中心／梁博超報導

新竹市長高虹安因涉嫌在立委任內詐領處理費，高院二審判決大逆轉，貪污部分撤銷，改判《刑法》使公務人員登載不實罪輕判6個月、得易科罰金，也代表高虹安得以回歸市長職務；昨（18）日一早高虹安在簇擁下重返市府上班，卻不見代理市長邱臣遠出面進行交接。就有網友透露，邱臣遠趕在高虹安二審判決前，率市府團隊去日本考察，這也是他代理市長以來第8次出國，「記得好好玩啊，回來就不是代理市長了。」

網友昨在社群平台Threads上發文指出，高虹安復職新竹市長，不但沒有代理市長交接，還有一票官員不在市政府，「因為原本代理的副市長邱臣遠又出國啦！」

邱臣遠在高虹安二審判決前，率市府團隊去日本，考察「三麗鷗樂園」等設施；原PO更透露，這也是邱臣遠代理新竹市長的1年4個月以來，第8次出國了，「記得好好玩啊，回來就不是代理市長了。」

網友見狀紛紛開酸邱臣遠，「又花公費去玩」、「一年四個月可以出國八次，有夠開心耶！」、「公費去三麗鷗樂園玩，爽」、「新竹人喜歡就好」、「出國遠加上挖土姬，新竹真的是幸福城市」、「納稅人的錢是這樣花的嗎？」、「再不出國就沒機會了」。

對此，新竹市政府在17日發布新聞稿表示，市政持續推動國際城市交流、深化台日合作關係，代理市長邱臣遠在17日至21日率市府團隊出訪日本九州地區，展開為期4天的市政考察行程。預計拜會日本地方政府與重要產業機構，聚焦「深化情誼、拓展交流、招商引資」3大主軸，為竹市拓展國際合作新契機。

城銷處也指出，此次日本行重點包括拜會熊本縣、熊本市及回訪友好城市八代市，就城市治理、產業發展與觀光推廣進行意見交流；同時前往大分縣日出町，回訪今年甫簽署交流合作備忘錄的夥伴城市，持續深化雙邊在觀光、產業、教育與文化等多元領域的合作。此外也將參訪三麗鷗樂園與三井不動產，借鏡日本在IP觀光、主題樂園經營及大型開發案整合規劃的成功經驗，作為未來城市行銷與產業招商的重要參考。

