高虹安回鍋市長後仍有變數 「高檢署上訴+誣告案」成2大威脅

記者游濤、顧元松、張浩譯／新竹報導

新竹市長高虹安涉詐領助理費，二審改依偽造文書罪判刑6月，市府馬上提復職申請。高虹安下午證實，已收到內政部回函，預計明日回市府報到上班。但停職17個月，被扣的164萬薪水，會不會發還？內政部長劉世芳說，一切依照程序辦理！高虹安這次回鍋還有兩大變數，一是助理費案，檢方上訴是否成功，二是「翁達瑞誣告案」，要是最終判刑定讞，也可能讓高虹安直接被解職。

高虹安（中）將回市府上班。

高虹安支持者：「星光大道，星光大道，市長好。」

廣告 廣告

一下車就被熱情簇擁，這段星光大道，讓挺過貪汙案的高虹安又驚又喜，畢竟市長兩個字，已經很久沒在耳邊響起。

新竹市長高虹安：「剛剛我走進來的時候，就有小朋友跟我說，市長我今天會不會上電視。」

好心情藏都藏不住，二審逆轉勝隔天，高虹安立刻現身地方活動，不只媒體搶拍，里長、議員更是整路黏TT，彷彿用行動證明，新竹市長滿血回歸。

高虹安立刻現身地方活動。

內政部長劉世芳：「公文已經簽了，（已經簽了嗎？）對，（那高虹安的薪水部分會退給她嗎？還是要等到…）照常，沒有，照常，會回（還）給她。」

劉世芳證實高虹安確定拿回市長大位，將近一年半的停職薪水164萬也都保證領回。另一頭的市長室外，花籃老早準備，高虹安也證實已經收到復職回函，預計18日上午正式上線。

新竹市長高虹安：「其實過去有上百位的民意代表，其實都有助理費，遇到助理費這樣的一個問題，希望說還是能夠開啟討論的機會與空間，讓未來不要再有民代受到這樣一個司法訴訟的辛苦。」

高虹安這回全身而退，一大關鍵來自於回函相挺的立法院，但二審判決爭議不斷，無論是否影響助理費案修法，高虹安眼下最擔心的，恐怕是失而復得的市長職位，是否可能再次生變。

若案件再度發回高院更審，高虹安將回復有罪狀態。

非本案委任律師林俊儀：「上訴第三審的審理期，大概也是3個月至2年間，那如果經第三審法院撤銷發回的話，不會由原來的審判庭承審。」

換句話說，要是高檢署上訴成功，未來承審法官可能不會對高虹安同樣禮遇，另外，要是案件再度發回高院更審，高虹安也將回復一審有罪狀態，等於將再遭停職，高虹安還涉及另一起誣告案，目前已經上訴到最高法院，要是之後被判刑定讞，又不能以易服勞役取代入監，將直接面臨解職命運。兩大考驗持續夾擊，高虹安當務之急恐怕不是2026選不選，而是新竹市長任內如何鞏固大位。

無罪推定原則。(三立新聞網製圖)

▲無罪推定原則。(三立新聞網製圖)

更多三立新聞網報導

論文抄襲案！資策會告贏 高虹安要賠40萬、登報1天

高虹安二審旗袍法官「演講全是捲舌音」粉專驚呆：現實中有人這樣講話？

藍營首表態參選竹市長！高虹安談2026反問「何志勇是？」本人大氣回應了

讀者投書／從高虹安案逆轉看林岱樺案－別讓制度陷阱成為政治鬥爭的工具

