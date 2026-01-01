高虹安在新竹棒球場挖「7包土」去哪？錢康明：在市長室小房間

前新竹市文化局長錢康明首度開直播爆料，市長高虹安當初在棒球場挖的7包土還在市長室，根本沒送去美國實驗室。翻攝臉書



新竹市長高虹安涉助理費貪污案二審無罪，被改依偽造文書判6個月，並於去年12月18日復職。昔日新竹市文化局長錢康明昨晚（12/31）在直播中大爆料「7頁怪談」，質疑高的男友李忠庭干涉市政，還提到高虹安2023年5月31日開挖的棒球場「7包土」根本沒送去美國實驗室，而是擺在市長室內放禮物的小房間角落。

對於錢康明的指控，新竹市政府暫無回應。

新竹市府宣稱，在棒球場挖到的土已送往美國實驗室檢測，卻被錢康明爆料根本就還留在市長室。資料照，新竹市政府提供

錢康明在直播中指控，高虹安男友李忠庭疑插手市政，高虹安要求他將2023年跨年活動交給李忠庭處理。還提到高虹安對新竹棒球場的政治手段就是去挖土，議員在議會質詢高虹安挖到的7包土在哪？高虹安聲稱送往美國實驗室，但是錢康明說，他親眼見到那就在新竹市市長室裡面。

錢康明描述，「（市長室）後面有一個堆禮物的房間，旁邊進去後左下方，我印象很深刻，那個土是5月31日去挖的。那時候根本不知道要幹嘛，先挖回來擺著，告訴人家說「我有做事」。至於新竹棒球場是怎麼回事，他認為可能是廠商的問題，如果有前市長林智堅涉案的證據，「早就告了」。

針對網友在直播中留言「市長喜歡挖…」，錢康明直言，如果新竹棒球場能告，在副市長蔡麗清在的時候就告了，如果不能告，那就用不能告的方法、用政治的方法、手法來解決這件事情。

