高虹安大逃脫劇本？林楚茵秀出關鍵報告：細思極恐！

新竹市長高虹安詐領助理費案，二審判決逆轉，判決書中直指「立法院函覆認為助理費屬補助費性質」，引爆立院助理反彈、大酸「如果這些都是實質補貼，委員當月未用罄的部分，理應要返還與委員」。對此，民進黨立法委員林楚茵秀出立院法制局報告反諷「了不起」，怒轟如果依照此見解「我助理費沒用完，過去還有好幾屆的立委也是，韓國瑜還錢來」。

林楚茵在《台灣向前行》節目中指出，國會助理不好找，尤其是現在藍白又一直要延會，助理都被差遣得昏天暗地，最後都想遞辭呈，所以助理常常是聘不滿的，如果聘不滿的話，助理費就留在國庫，也就是留在立法院。林楚茵進一步指出，高虹安案法官郭豫珍所援引的見解，就是立院法制局長郭明政在今年3月出版的報告，內文重點就是「郭明政要代表立院告訴大家，助理費屬於立委」。林楚茵痛批，如果是這樣的話，「我47萬助理費花剩下的，還有我上一屆任期的助理費也統統還來，韓國瑜還錢來，因為這是你聘的法制局長講的」。

林楚茵也秀出時間軸表示，高虹安是一個「大逃脫劇本」的最佳女主角，高院二審法官2月時要幫高虹安的案子釋憲，立院法制局3月出版「助理費是補助立委」報告，9月30日高虹安案高院辯論終結後，國民黨副主席李乾龍就宴請藍委，要藍委提案「助理費除罪化」，現在看來不覺得細思極恐嗎？林楚茵質疑，陳玉珍、郭豫珍是不是高虹安這一齣「大逃脫劇本」的臨演？所以她們才笑罵由人無所謂？反正「演戲的是瘋子，看戲的是傻子」，把戲演完就好了。

