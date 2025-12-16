高虹安官司大逆轉！二審撤銷貪污罪 民眾黨：讓社會看見司法公平性

即時中心／高睿鴻報導

新竹市長高虹安近日官司纏身，因過去擔任立委期間涉嫌詐領助理費，先前遭台北地方法院一審宣判違反《貪污治罪條例》、判刑7年4個月；判決出爐後，高虹安也宣布退出民眾黨、新竹市長職務亦遭停職。沒想到，今（16）天二審判決大逆轉，貪污罪撤銷、僅以使公務人員登載不實罪改判刑6月，得易科罰金。對此，台灣民眾黨稍早表示，此判決讓社會看見司法本該有的公平性。

民眾黨說，高等法院願意重新檢視「一審失衡的量刑結果」、並且予以修正，且認定高虹安市長未涉及貪污、還予高市長清白，讓社會看見司法本該有的公平性。

新竹市長高虹安。（圖／翻攝自高虹安IG）

民眾黨也稱，本案自偵辦以來，外界高度關注的爭點，始終在於「是否有人頭詐領」、「是否有中飽私囊」。但白營強調，事實已一再證明，高虹安在立委任內，助理確有實際加班、實際投入公務服務，相關支出亦多用於公務用途，並無任何款項流入個人口袋，更非以助理費作為私人不法所得。

台灣民眾黨最後重申，司法不應成為政治攻防的工具，更不應因人設案、因黨設標準。期盼此一判決，能成為檢視過往類似案件的起點，讓司法真正回歸公平、公正與人民信賴。

《民視新聞網》提醒您：「任何人在依法被判決有罪確定前，均應推定為無罪」

