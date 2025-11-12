高虹安官司結果 牽動竹市選情

新竹市長高虹安雖然停職中，但大罷免不同意罷免票數遠高於當選市長票數，儼然成為藍白最高人氣王，但官司仍是她爭取連任一大變數，貪汙案二審12月將宣判，結果將牽動選局。若高不選，藍白須整合出雙方都能接受的人選，否則示範區破局，其他縣市藍白要合恐難上加難。

隨著民國115年大選腳步逼近，各陣營積極備戰，新竹市是民眾黨唯一執政縣市，也是前黨主席柯文哲故鄉，但民眾黨欲繼續執政仍有不少關卡。首先是高虹安的助理費官司，一審重判7年4月，二審將於12月16日宣判，若逆轉改判，高將可復職，不僅關係她政治生涯，更牽動市長選情。

廣告 廣告

至於誣告罪部分，二審改判6個月，預料明年之前全案可能定讞。定讞後若遭判刑且未准易服社會勞動，須入監服刑，高將遭解職市長，由中央派人代理，屆時邱臣遠也將卸任代理市長。

有人質疑高虹安已退出民眾黨，是否能代表民眾黨參選，甚至整合地方藍白勢力？但從她在柯文哲交保回新竹老家時到場迎接、本月8日參與民眾黨新竹黨部主辦的十八尖山健行等動作，顯然與民眾黨默契未減。

藍營基層普遍希望藍白合，本屆市長藍營出現「棄林（林耕仁）挺高」，形同禮讓民眾黨，若高可參選連任，現任優先有很高機會成為最大共識；但若有變數，國民黨沒道理不推自己人。

何志勇雖高調表態，但城市沙龍邀請的並非竹市藍委鄭正鈐，而是竹縣藍委林思銘，頗令人玩味。

目前國民黨仍在「靜觀其變」，尚無重大決策。新竹市作為「藍白示範區」，已多次驗證藍白唯有「合」才能得天下，合作關鍵仍在於「互信」，況且民眾黨祕書長周榆修日前宣稱會在4縣市推首長人選，新竹市就是其中之一，若連示範區都破局，其他縣市想靠藍白合勝選，難度恐更大。