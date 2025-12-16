高虹安官司 牽動2026藍白合

新竹市長高虹安被控在立委任內詐領助理費案，二審改判後，民眾黨新竹市議員李國璋表示，藍白合作是目前在地共識，也有默契，明年市長藍白合作應該不會有太大意外。國民黨發言人牛煦庭表示，國民黨秉持與民眾黨合作的誠意，以新竹市民福祉與城市發展為優先，未來將共同提出最強候選人延續執政。

不過，高虹安能否爭取連任，仍有兩大關卡要過。高院昨雖改判，但高檢署上訴後能否維持仍有變數；此外，高虹安另有誣告官司，二審被判六月徒刑，案件在最高法院。法界人士分析，高虹安未來還有兩關要過，變數仍大。

高虹安可望先復職，但檢方若上訴，最高法院如維持二審見解，高虹安仍能參選下屆市長；但若最高法院發回更審改判貪汙罪定讞，高將失去市長職務，也不得競選連任。依中選會規畫，明年縣市長選舉候選人登記時間為八月卅一日至九月四日，高虹安的官司能否在這之前有定論，影響她能否拚連任。

牛煦庭指出，國民黨尊重司法判決，高院還給高虹安與相關人士一個清白；被外界視為藍營可能挑戰新竹市長的立委鄭正鈐昨表示，很高興看到一路並肩作戰的夥伴走過風雨，也期盼未來一切順利，持續為新竹努力。

國民黨新竹市黨部主委王志豪說，明年新竹市長選舉，為爭取勝選，藍白雙方會密切協調合作。新竹市議會國民黨團總召陳慶齡說，希望高趕快復職、穩定軍心。談到明年選舉布局，他重申新竹市是藍白合示範地，只要高虹安能選，「我們都非常樂見，也願意來支持」，目前地方、中央都是相同想法。

民眾黨立委林國成指出，高虹安歷經大罷免的洗禮，不同意票數高於當選票數，她被停職的這一年多，邱臣遠代理市長做得有聲有色，「沒有其他意外的話，藍白合機率應該很高」。

高虹安在一審判決後退出民眾黨，民眾黨副秘書長許甫說，現在沒有貪汙罪名，當然可申請恢復黨籍。但高虹安一開始應該會專注在市政工作，後續才會處理恢復黨籍的事情。

針對二○二六年地方選舉作業，民眾黨選決會成員表示，縣市長則採取徵召，徵召就沒有恢復黨籍的時間限制。

