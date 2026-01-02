高虹安宣布孵新竹小巨蛋 多功能場館容納1萬5千人

高虹安元旦宣布竹市要蓋小巨蛋，選址已初步完成細節待定。（圖：市府提供）

新竹市長高虹安在元旦升旗典禮宣布，市府將啟動「新竹小巨蛋」孵蛋計畫，規畫打造一座結合國際賽事、大型演唱會及科技產業會展需求的多功能場館。高虹安今天（2日）指出，「新竹小巨蛋」孵蛋計畫早在元旦前啟動，在復職後便召集市府團隊展開內部會議，針對新竹市內多處可能場址進行詳盡盤點與評估，目前已有初步選定地點，待室內會議與專家學者討論確認後，才會向市民報告。

高虹安表示，新竹小巨蛋的定位並非單一體育場館，而是朝向多功能空間發展，市府參考台北小巨蛋及台中「孵蛋」案例，規畫未來可承載國際級體育賽事、藝文表演與大型演唱會，同時也能滿足企業對大型會展與會議空間的需求。

新竹小巨蛋的計畫，將針對場址規畫，高虹安指出，目前候選的地點蠻有潛力的，不僅空間寬廣，周邊停車條件良好，交通動線與人流疏散效率相對完善，對於未來可容納約1萬至1萬5千人的大型場館而言，在交通與停車規畫上較具優勢，也讓市府在安全與疏散評估上更為放心。

高虹安強調，小巨蛋前期仍涉及土地徵收與相關行政程序，市府將待整體期程更為明確後，再對外完整說明。新竹小巨蛋並非臨時提出，在復職後就召集市府團隊展開內部會議，針對新竹市內多處可能場址進行詳盡盤點與評估，目前已有初步選定地點。待時機成熟後，一定會向市民報告，避免過早公布造成不必要的疑慮與不確定性。（彭清仁報導）