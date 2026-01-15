高虹安宣布發放5000元消費金 四大領取管道與時間一次看

新竹市長高虹安今（15）日於社群平台宣布，為因應國際經濟與物價壓力，市府將發放「115年振興經濟消費金」，每位市民可領取5,000元，預計將有超過45萬人受惠。發放對象包含全體市民，且放寬至115年7月31日前出生並完成設籍或出生登記的新生兒皆可領取。市府強調透過直接減輕負擔的方式，與市民共度難關，相關款項將於1月21日起陸續發放。

針對領取方式，市府規劃四大管道以利民眾辦理。首波「直接匯款」將於1月21日啟動，針對重陽敬老禮金匯款名冊及保護安置兒少名單，款項會直接匯入既有帳戶。若選擇「實體發放」，市民可於1月24日週六上午8時至下午4時，前往全市設置的361個發放所現場領取現金，讓民眾能立即運用這筆資金。

為推動數位化服務，市府同時推出「數位申請」管道，民眾於1月30日至2月28日間透過「新竹通」APP登記，不僅免排隊且款項快速入帳，還享有加碼百元優惠。若錯過上述時段，市民可於3月10日至3月31日的上班日，依戶籍所在地前往區公所辦理「公所補領」作業，確保每位符合資格的市民都能領到消費金。

高虹安在臉書貼文中表示，振興經濟需要大家一起向前行，誠摯邀請市民朋友將這5,000元消費金留在新竹使用。她呼籲民眾走進在地市場與商圈，以實際行動支持在地店家，期盼透過這項政策讓市民有感、產業界也能對經濟復甦有感。

對於消費金發放若有任何疑問，市府建議民眾可撥打1999市民服務專線或03-5285000洽詢。此外，民眾亦可直接上「市府官網消費金專區」查詢詳細資訊，以確保自身權益。

